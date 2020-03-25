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الداخلية: مخالفة منع التجول تُسجّل على الشخص وليست على المركبة “فيديو”

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الداخلية: مخالفة منع التجول تُسجّل على الشخص وليست على المركبة “فيديو”

الداخلية: مخالفة منع التجول تُسجّل على الشخص وليست على المركبة “فيديو”
http://almnatiq.net/?p=846536
المناطق - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن مخالفة منع التجول تسجل على الفرد لا على المركبة مشيرًا إلى وجود التزام كبير بين المواطنين والمقيمين بتعليمات منع التجول.

وأوضح متحدث الداخلية أن القوات المسلحة ستساعد في تطبيق قرار منع التجول.

وقال الشلهوب في مؤتمر صحفي مشترك مع متحدث وزارة الصحة بشأن آخر مستجدات كورونا: إن الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة والجهات الأمنية يعملون على تطبيق أمر منع التجول

يذكر أن مخالفة منع التجول تستوجب الغرامة 10 آلاف أول مرة، وتضاعف في المرة الثانية، ثم يتم الحبس مدة لا تزيد عن 20 يومًا في المرة الثالثة.

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