الداخلية: مخالفة منع التجول تُسجّل على الشخص وليست على المركبة “فيديو”

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن مخالفة منع التجول تسجل على الفرد لا على المركبة مشيرًا إلى وجود التزام كبير بين المواطنين والمقيمين بتعليمات منع التجول.
#عاجل_السعودية | متحدث #وزارة_الداخلية: مخالفة #منع_التجول تُسجّل على الشخص وليست على المركبة.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/p0POJcJX6l
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 25, 2020
وأوضح متحدث الداخلية أن القوات المسلحة ستساعد في تطبيق قرار منع التجول.
وقال الشلهوب في مؤتمر صحفي مشترك مع متحدث وزارة الصحة بشأن آخر مستجدات كورونا: إن الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة والجهات الأمنية يعملون على تطبيق أمر منع التجول
يذكر أن مخالفة منع التجول تستوجب الغرامة 10 آلاف أول مرة، وتضاعف في المرة الثانية، ثم يتم الحبس مدة لا تزيد عن 20 يومًا في المرة الثالثة.
#عاجل_السعودية | متحدث #وزارة_الداخلية: نؤكد على العقوبة على من ينشر التهوين في أمر #منع_التجول. #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/Nm5gv21s1o
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 25, 2020
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