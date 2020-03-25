احدث الأخبار

أدبي أبها يعلن عن مبادرة الثقافة في بيتك
منطقة عسير
 الداخلية: مخالفة منع التجول تُسجّل على الشخص وليست على المركبة “فيديو”
أبرز المواد
 أمين عسير يباشر اعمال حملة تطهير و تعقيم أحياء و مرافق مدينة أبها
منطقة عسير
 وزارة الصحة تعلن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة و وفاة مقيم بمكة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 أمانة القصيم تراقب الأسواق والمطاعم بالفحص المخبري للوقاية من فيروس كورونا
منطقة القصيم
 “الغذاء والدواء” تداهم مقراً لتعبئة معقمات بمواد مجهولة في الشرقية
المنطقة الشرقية
 أمير نجران يوجّه بتأسيس فريق صحيّ من القطاعات المدنية والعسكرية بالمنطقة
منطقة نجران
 أمير الرياض يطلع على التقارير الأمنية ونتائج الجولات التفتيشية للسلع والاحتياجات
منطقة الرياض
 إيران تسجل 143 وفاة جديدة و 2206 إصابات بـ “كورونا” في يوم واحد
أبرز المواد
 إنهاء معاناة طفل من انسداد الأمعاء بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 أمير عسير يقف على مستوى الخدمات المقدمة أثناء منع التجول وتعليق الدوام
منطقة عسير
 أمانة الشرقية تفعل مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لترشيد استهلاك الطاقة خلال حظر التجول
المنطقة الشرقية
أدبي أبها يعلن عن مبادرة الثقافة في بيتك

أدبي أبها يعلن عن مبادرة الثقافة في بيتك

منطقة عسير
الداخلية: مخالفة منع التجول تُسجّل على الشخص وليست على المركبة “فيديو”

الداخلية: مخالفة منع التجول تُسجّل على الشخص وليست على المركبة “فيديو”

أبرز المواد
أمين عسير يباشر اعمال حملة تطهير و تعقيم أحياء و مرافق مدينة أبها

أمين عسير يباشر اعمال حملة تطهير و تعقيم أحياء و مرافق مدينة أبها

منطقة عسير
وزارة الصحة تعلن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة و وفاة مقيم بمكة بـ”كورونا”

وزارة الصحة تعلن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة و وفاة مقيم بمكة بـ”كورونا”

أبرز المواد

أدبي أبها يعلن عن مبادرة الثقافة في بيتك

أدبي أبها يعلن عن مبادرة الثقافة في بيتك
http://almnatiq.net/?p=846543
المناطق - عسير

أعلن نادي أبها الأدبي عن إطلاق مبادرة ” الثقافة في بيتك” متزامنة مع الإجراءات الاحترازية التي نفذتها المملكة للتصدي لفايروس كورونا و تحوي المبادرة على أربعة محاور يتضمن كل منها على عدد من الفعاليات الأدبية ضمن جهوده في بناء الوعي، وإذكاء الحراك الأدبي والثقافي في منطقة عسير وتشمل مسابقة شعرية و نشاط أدبي و ثقافي متنوع عبر وسائل التقنية.
و أوضح رئيس النادي الدكتور أحمد بن علي آل مريع أن هذه المبادرة تهدف إلى التواصل بين النادي والمجتمع خلال هذا المرحلة، بما يحقق استمرار القيام بمسؤوليته الثقافية برغم الإجراءات الوقائية القائمة عبر مسامرات ثقافية و محاضرات ثقافية تبث عبر وسائط إلكترونية من خلال قاعات افتراضية و منصات متنوعة، حيث ستكون موضوعات أدبية و فكرية و تاريخية تتناسب مع الوضع الحالي .
مشيرا إلى حرص إدارة النادي على استمرار التواصل مع الأدباء والمثقفين والمهتمين، وإشراكهم في تشكيل البرنامج الثقافي للنادي في الصيف بمنطقة عسير خلال 2020م فاتحا المجال لتلقي أفكاركهم ومقترحاتكم في فعاليات او استضافة شخصيات أو تنفيذ ورش ودورات.
و بين آل مريع أن المسابقة الشعرية والتي تحمل عنوان “الإنسان في قلب الوطن” للاحتفال باليوم العالمي للشعر ستكون متاحة لكل السعوديين و المقيمين في المملكة، لتكون توثيق للمرحلة و تجمع في إصدار خاص، مفيدا أنه سيتم توزيع كتب منتقاة من إصدارات النادي على مواقع الحجر الصحي، بالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة.

روابط ذات صلة

أمين عسير يباشر اعمال حملة تطهير و تعقيم أحياء و مرافق مدينة أبها

أمين عسير يباشر اعمال حملة تطهير و تعقيم أحياء و مرافق مدينة أبها
أمير عسير يقف على مستوى الخدمات المقدمة أثناء منع التجول وتعليق الدوام

أمير عسير يقف على مستوى الخدمات المقدمة أثناء منع التجول وتعليق الدوام
تحول إلكتروني كامل وجهود تثقيفية ووقائية لخدمة أكثر من 1100 طالب دولي بجامعة الملك خالد

تحول إلكتروني كامل وجهود تثقيفية ووقائية لخدمة أكثر من 1100 طالب دولي بجامعة الملك خالد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*