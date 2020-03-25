أدبي أبها يعلن عن مبادرة الثقافة في بيتك

المناطق - عسير

أعلن نادي أبها الأدبي عن إطلاق مبادرة ” الثقافة في بيتك” متزامنة مع الإجراءات الاحترازية التي نفذتها المملكة للتصدي لفايروس كورونا و تحوي المبادرة على أربعة محاور يتضمن كل منها على عدد من الفعاليات الأدبية ضمن جهوده في بناء الوعي، وإذكاء الحراك الأدبي والثقافي في منطقة عسير وتشمل مسابقة شعرية و نشاط أدبي و ثقافي متنوع عبر وسائل التقنية.

و أوضح رئيس النادي الدكتور أحمد بن علي آل مريع أن هذه المبادرة تهدف إلى التواصل بين النادي والمجتمع خلال هذا المرحلة، بما يحقق استمرار القيام بمسؤوليته الثقافية برغم الإجراءات الوقائية القائمة عبر مسامرات ثقافية و محاضرات ثقافية تبث عبر وسائط إلكترونية من خلال قاعات افتراضية و منصات متنوعة، حيث ستكون موضوعات أدبية و فكرية و تاريخية تتناسب مع الوضع الحالي .

مشيرا إلى حرص إدارة النادي على استمرار التواصل مع الأدباء والمثقفين والمهتمين، وإشراكهم في تشكيل البرنامج الثقافي للنادي في الصيف بمنطقة عسير خلال 2020م فاتحا المجال لتلقي أفكاركهم ومقترحاتكم في فعاليات او استضافة شخصيات أو تنفيذ ورش ودورات.

و بين آل مريع أن المسابقة الشعرية والتي تحمل عنوان “الإنسان في قلب الوطن” للاحتفال باليوم العالمي للشعر ستكون متاحة لكل السعوديين و المقيمين في المملكة، لتكون توثيق للمرحلة و تجمع في إصدار خاص، مفيدا أنه سيتم توزيع كتب منتقاة من إصدارات النادي على مواقع الحجر الصحي، بالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة.