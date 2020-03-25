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أمير الجوف يستعرض جهود الأمانة والبلديات في الأسواق والميادين العامة للوقاية من كورونا

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أمير الجوف يستعرض جهود الأمانة والبلديات في الأسواق والميادين العامة للوقاية من كورونا

أمير الجوف يستعرض جهود الأمانة والبلديات في الأسواق والميادين العامة للوقاية من كورونا
http://almnatiq.net/?p=846546
المناطق - واس

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف جهود الأمانة والبلديات التابعة لها والإجراءات الوقائية المتخذة للوقاية من فايروس كورونا المستجد .
وشدد سموه في بداية الاجتماع المرئي الذي عقده مع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، على ضرورة متابعة التطبيق الكامل للإجراءات الوقائية في الأسواق والأماكن العامة، ومراقبة المواقع التي يرتادها الناس في الأوقات المسموح فيها للتجول وتكثيف عملية النظافة والتعقيم، والزام المحلات بتوفير المعقمات واتباع الإجراءات الخاصة بذلك دون تهاون مع الجميع .
وأكد سمو أمير منطقة الجوف بتنظيم عملية التسوق لدى السوبر ماركات والتحكم بأعداد المتسوقين ، ووضع مسافات متباعدة مع التأكيد على الالتزام بها ، خاصة في أوقات الذروة ، وزيادة الرسائل التوعوية للوقاية من فايروس كورونا .
وأعرب سموه عن شكره لمنسوبي أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة وما يقومون به من جهود ميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على صحة الجميع .
ودعا سموه الله أن يدفع هذا الوباء عن بلادنا وعن الجميع .

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