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“تداول” تعلن عن تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية المدرجة.. مؤقتاً

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“تداول” تعلن عن تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية المدرجة.. مؤقتاً

“تداول” تعلن عن تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية المدرجة.. مؤقتاً
http://almnatiq.net/?p=846557
المناطق - الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية بشكل مؤقت لتكون من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً

وذلك ابتداءً من يوم الخميس 2\8\1441هـ الموافق 26\3\2020م.

على أن تكون جلسات التداول على النحو التالي:

الجلسة الأولى (مزاد الافتتاح): من 09:30 صباحاً إلى 10:00 صباحاً

الجلسة الثانية (السوق مفتوح – تنفيذ): من 10:00 صباحاً إلى 01:00مساءً

الجلسة الثالثة (مزاد الاغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 01:00مساءً إلى 01:10مساءً

(ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة )

الجلسة الرابعة (التداول على سعر الاغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 01:10 مساءً إلى 01:20 مساءً (ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة)

الجلسة الخامسة (السوق مغلق): للأوراق المالية المدرجة من 01:20 مساءً إلى 02:00 مساءً – (ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة حيث سيكون من 01:00مساءً إلى 02:00 مساءً)

وتؤكد تداول على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وتعمل دائماً على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه. كما تود تداول أن تطمئن كافة المتعاملين في السوق على قدرتها للوصول لأنظمتها التشغيلية وتنفيذ عمليات السوق في جميع الأوقات.

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