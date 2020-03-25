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إسبانيا.. أكثر من 700 وفاة جديدة بسبب كورونا خلال يوم

إسبانيا.. أكثر من 700 وفاة جديدة بسبب كورونا خلال يوم
http://almnatiq.net/?p=846565
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأربعاء عن تسجيل 738 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة عن ارتفاع عدد ضحايا الفيروس في البلاد من 2696 حتى 3434 وفاة خلال اليوم الأخير، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء خلال هذه الفترة من 39673 حتى 47610 حالات.

وتجاوزت إسبانيا بذلك الصين وصعدت إلى المرتبة الثانية بعد إيطاليا في قائمة أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا المستجد من حيث عدد الوفيات.

في غضون ذلك، صرح قائد القوات المسلحة الإسبانية، ميغيل فيليارويا، للصحفيين اليوم بأن مدريد طلبت من شركائها ضمن حلف الناتو دعمها في محاربة كورونا من خلال إمداد معدات فحص الفيروس وأجهزة التنفس الصناعي والمعدات الواقية، بغية تسليم هذه المساعدات لاحقا إلى المؤسسات الصحية المدنية.

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