احدث الأخبار

اقتصاد “خليك في البيت”.. أبرز الرابحين والخاسرين من كورونا
أبرز المواد
 إسبانيا.. أكثر من 700 وفاة جديدة بسبب كورونا خلال يوم
أبرز المواد
 105 حالات جديدة و3 وفيات بكورونا في إندونيسيا
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تصدر “دليل المكلفين” للمنشآت لتسهيل فهم اللوائح والأنظمة الزكوية والضريبية
أبرز المواد
 “تداول” تعلن عن تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية المدرجة.. مؤقتاً
أبرز المواد
 لأول مرة في تاريخه.. مجلس الأمن الدولي ينعقد عبر الفيديو
أبرز المواد
 قادة إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا ينضمون إلى اجتماع قمة G20
أبرز المواد
 أمير الجوف يستعرض جهود الأمانة والبلديات في الأسواق والميادين العامة للوقاية من كورونا
منطقة الجوف
 أدبي أبها يعلن عن مبادرة الثقافة في بيتك
منطقة عسير
 الداخلية: مخالفة منع التجول تُسجّل على الشخص وليست على المركبة “فيديو”
أبرز المواد
 أمين عسير يباشر اعمال حملة تطهير و تعقيم أحياء و مرافق مدينة أبها
منطقة عسير
 وزارة الصحة تعلن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة و وفاة مقيم بمكة بـ”كورونا”
أبرز المواد
اقتصاد “خليك في البيت”.. أبرز الرابحين والخاسرين من كورونا

اقتصاد “خليك في البيت”.. أبرز الرابحين والخاسرين من كورونا

أبرز المواد
إسبانيا.. أكثر من 700 وفاة جديدة بسبب كورونا خلال يوم

إسبانيا.. أكثر من 700 وفاة جديدة بسبب كورونا خلال يوم

أبرز المواد
105 حالات جديدة و3 وفيات بكورونا في إندونيسيا

105 حالات جديدة و3 وفيات بكورونا في إندونيسيا

أبرز المواد
“الزكاة والدخل” تصدر “دليل المكلفين” للمنشآت لتسهيل فهم اللوائح والأنظمة الزكوية والضريبية

“الزكاة والدخل” تصدر “دليل المكلفين” للمنشآت لتسهيل فهم اللوائح والأنظمة الزكوية والضريبية

أبرز المواد

اقتصاد “خليك في البيت”.. أبرز الرابحين والخاسرين من كورونا

اقتصاد “خليك في البيت”.. أبرز الرابحين والخاسرين من كورونا
http://almnatiq.net/?p=846568

في الوقت الذي تضررت فيه قطاعات اقتصادية عدة بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم، انتعشت قطاعات أخرى، ليتحقق المثل العربي القائل: “مصائب قوم عند قوم فوائد”.

وتتخذ الحكومات في أنحاء العالم إجراءات غير مسبوقة لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي ينذر بانكماش اقتصادي عالمي، رغم استفادة بعض القطاعات من الوباء.

وتعد البيئة أول الرابحين من تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، فقد توقفت آلاف المصانع حول العالم عن ضخ غازاتها السامة، مما أزال الغيمة السوداء عن مدن مثل ووهان وبكين في الصين وغيرها من المدن الصناعية الكبرى في العالم، كما خففّ فرض القيود على التنقل من كمية الأدخنة الصادرة عن السيارات.

كذلك انتعشت أرباح شركات الاتصالات وخدمات التلفزيون عبر الإنترنت مع تفشي وباء كورونا، الذي أجبر ملايين البشر على البقاء في بيوتهم، وباتت شبكة الإنترنت والاتصالات الملاذ الآمن للتواصل بعد فرض التباعد الاجتماعي.

ويتوقع محللون أن تحقق شركات خدمات الفيديو عبر الإنترنت، مثل نتفليكس، أرباحا غير مسبوقة في ظل إقبال ملايين الناس من الجالسين في البيوت على شراء مثل هذه الخدمات من أجل التسلية والترويح عن أنفسهم خلال العزلة.

أما الشركات المنتجة للأدوية واللقاحات فقد أضافت ملايين الدولارات إلى قيمها السوقية مع توسع انتشار وباء كورنا، وارتفعت أسهم هذه الشركات لمجرد إعلانها عن التوصل إلى لقاح جديد أو إجراء أبحاث واعدة قد تؤدي إلى اكتشاف دواء يقضي على الفيروس.

وتسبب فيروس كورونا – على سبيل المثال لا الحصر- في رفع أسهم شركة “ألفا بروتك” الكندية التي تصنع الأقنعة والملابس الواقية، وشركة “نوفافاكس” الأميركية التي أعلنت عن تطوير لقاح، في حين ارتفعت أسهم شركة “إينوفيو فارماسيتوكالز” إلى 25 بالمئة.

وبالنسبة لشركات صناعة الأقنعة الطبية، فقد انتعشت على نحو لم يسبق له مثيل، فقد أعلنت شركة “تاوباو” الصينية عن بيع أكثر من 80 مليون قناع طبي بعد يومين فقط من اكتشاف فيروس كورونا.

وكان من اللافت أيضا خفوت “صوت البنادق” في أكثر من منطقة تشهد صراعا في العالم، وذلك مع سرعة انتشار فيروس كورونا، وقد تحدث الأمن العالم للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في هذا السياق قائلا إن أزمة كورنا لا بد أن توحد العالم من أجل الانتهاء من الحروب.

قطاعات خاسرة

وتكبدت آلاف المصانع في العالم خسائر فادحة بعد أن أغلقت أبوابها تخوفا من تفشي فيروس كورونا بين العمال، فمثلا أعلنت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية، في 22 فبراير الماضي، أنها أغلقت مجمع مصانع لها في مدينة غومي جنوبي البلاد، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا، وعلى خطاها سارت لاحقا آلاف المصانع في الصين والولايات المتحدة وأوروبا.

ومُنيت شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم بخسائر فادحة بسبب وقف النقل الجوي تحت ضغط انتشار فيروس كورونا.

وانهارت الكثير من البورصات العالمية، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، بشكل لم يشهد له الاقتصاد العالمي مثيلا منذ عقود، الأمر الذي دفع الكثير منها إلى التوقف عن التداول بسبب الخسائر الناجمة عن تضرر شركات عدة من انتشار فيروس كورونا.

أما النفط فقد هبط أيضا بشكل عام بسبب ضعف الإقبال عليه في ظل تعطل قطاعات صناعية حيوية تعتمد عليه، لا سيما في الصين التي تعتبر أكبر مستور للذهب الأسود في العالم.

وتشير أسوأ التوقعات إلى أن قطاع السياحة على مستوى العلم سيتكبد خسائر تزيد عن 180 مليار دولار أميركي إن استمرت أزمة فيروس كورنا حتى نهاية أبريل المقبل، الأمر الذي يلقي بظلاله أيضا على قطاعات أخرى تكميلية مرتبطة بالسياحة مثل، الصناعات الترفيهية.

روابط ذات صلة

إسبانيا.. أكثر من 700 وفاة جديدة بسبب كورونا خلال يوم

إسبانيا.. أكثر من 700 وفاة جديدة بسبب كورونا خلال يوم
105 حالات جديدة و3 وفيات بكورونا في إندونيسيا

105 حالات جديدة و3 وفيات بكورونا في إندونيسيا
“الزكاة والدخل” تصدر “دليل المكلفين” للمنشآت لتسهيل فهم اللوائح والأنظمة الزكوية والضريبية

“الزكاة والدخل” تصدر “دليل المكلفين” للمنشآت لتسهيل فهم اللوائح والأنظمة الزكوية والضريبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*