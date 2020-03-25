الإمارات تعلن 85 إصابة جديدة بكورونا.. وشفاء 7 حالات

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»؛ ليصبح إجمالي الإصابات 333 حالة.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، بمؤتمر الإحاطة الإعلامية الخاص بفيروس كورونا المستجد، إن الإمارات سجلت 7 حالات تعافٍ جديدة من الفيروس، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 52 حالة شفاء تام.

وأشارت إلى أن أغلب الفئات العمرية المصابة تتراوح بين عمر 22 و44 عامًا، لافتة إلى أن هناك توجهًا عامًا في دولة الإمارات لتوصيل الأدوية إلى كبار السن، وأضافت أن حالات التعافي الجديدة كانت لخمسة أشخاص من بنجلاديش وشخصين من باكستان، وغادرت جميع الحالات مراكز العزل.

وطالبت الحوسني، بالالتزام الكامل بإرشادات العزل الصحي والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، مؤكدة تشديد دولة الإمارات لإجراءات الوقاية وتطبيق الغرامات والعقوبات للمخالفين.

وشددت على أنه لا يوجد حاليًا تأكيدات على ما انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقتها بفيروس كورونا، وطالبت الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات والتقيد بإرشادات وزارة الصحة الإماراتية.