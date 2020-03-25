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أمانة تبوك تصادر وتتلف أكثر من ٣٤ ألف كيلوجرام من الخضار الفاسدة

http://almnatiq.net/?p=846577
المناطق- تبوك:

صادرت أمانة منطقة تبوك اليوم ما يزيد عن ٤٩٠٠ صندوقاً من الطماطم الفاسد غير الصالح للاستهلاك الآدمي في حمولات كانت في طريقها للسوق المركزي للخضار والفواكه بالمنطقة لتوزيعها على المباسط ومنشآت بيع التجزئة بالإضافة إلى ضبط أكثر من ١٠٠٠ كيلوجرام من الجزر الفاسد.
وأكدت الأمانة أن تلك الكميات قد فاقت أوزانها الـ ٣٤ ألف كيلوجرام وتمت مصادرتها وإتلافها بالكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين مشيرة إلى أنها تواصل أعمالها الرقابية المكثفة على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة بأسواق المنطقة لاسيما سوق الخضار المركزي وأنها تتخذ أدق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.
وبينت أن الفرق الميدانية تواصل إلى جانب ذلك أعمال مكافحة آفات الصحة العامة وتطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة من الوزارة في الأسواق كافة ومراقبة أسواق الخضار والفواكه المركزية وأسواق اللحوم والأسماك، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية من نظافة وتطهير لضمان سلامة وصحة الجميع.
وأهابت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الاتصال على الرقم 940 أو من خلال موقع الأمانة الإلكتروني مناشدة أصحاب المحلات باتباع الأنظمة واللوائح لما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

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