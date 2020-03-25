بالصور.. حركة الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية وتوفير المخزون الغذائي بمحافظة جدة

المناطق - واس

رصدت عدسة “واس” حركة الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية وتوفير المخزون الغذائي بالأسواق والمراكز التموينية بمحافظة جدة التي شهدت حركة طبيعية اعتيادية من المواطنين والمقيمين مع انتهاء ساعات منع التجول وحتى بدايته للتزود بالسلع ولاحتياجات الضرورية.

وحرصت الأسواق والمراكز التجارية على توفير جميع السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات كبيرة وأصناف متعددة وجودة عالية وبأسعار مستقرة تناسب مختلف شرائح المجتمع وسط إجراءات رقابية من عدد من الجهات المختصة لضمان سلامة المواد المعروضة واستقرار الأسعار والتقيد بالنظافة داخل تلك الأسواق.

من جانبهم نوه أصحاب المراكز والمحال التجارية بتوفير جميع ما يحتاجه المواطنين والمقيمين من المؤن والأصناف الغذائية والعمل بشكل متواصل على تأمين السلع والمتطلبات والاحتياجات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار متاحة للجميع، إلى جانب تطبيق التعليمات فيما يخص توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفزات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف، ومراعاة وضع مسافة كافية بين كل شخص وآخر منعاً لانتقال أي عدوى.

وعبروا المتسوقين بدورهم عن استحسانهم للتنظيم الذي شهدته مراكز بيع المواد الغذائية وتوفير المنتجات بأنواعها المختلفة وسط متابعة الجهات المختصة للتأكد من ضبط الأسعار ووفرة المخزون وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع وبذل الجهود لرفع جودة المنتجات الغذائية والمواد التسويقية المختلفة.

