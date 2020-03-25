بلدية محايل تتخلص من المعاملات الورقية وتتحول للتعامل الإلكتروني

أعلنت بلدية محافظة محايل عن توقف المعاملات الورقية وتحول كافة معاملاتها للمعاملات الإلكترونية وذلك في إطار التحول الإلكتروني لكافة القطاعات بالمملكة وذلك في خطوة للتسهيل على المراجعين وضمان سرعة العمل .

وقد أكد رئيس بلدية محايل الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” أن هذه الخطوة تسهم في تيسير الكثير من الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات خاصة وأن المراجعين يستطيعون إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر من خلال استخدام الوسائط التقنية ” الهواتف الذكية والأجهزة الحاسوبية ” والتي أصبحت متوفرة للجميع .

وأضاف “حافظ” أن هذه الخطوة تأتي تحقيقاً لأهداف ومبادرات التحول الوطني للقطاع البلدي وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ، فضلاً عن أنها تسهم هذه الأيام في عدم الاختلاط الذي من شأنه أن يساعد في انتشار فيروس كورونا .