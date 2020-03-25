احدث الأخبار

“آل مصمع” في جولات ميدانية على الأسواق والمطاعم ويتابع عمليات التعقيم في رجال ألمع
منطقة عسير
 بلدية محايل تتخلص من المعاملات الورقية وتتحول للتعامل الإلكتروني
منطقة عسير
 ترامب يناشد آسيا وأوروبا “سرا” لمساعدته على مكافحة الوباء
أبرز المواد
 بالصور.. حركة الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية وتوفير المخزون الغذائي بمحافظة جدة
منطقة مكة المكرمة
 أمانة تبوك تصادر وتتلف أكثر من ٣٤ ألف كيلوجرام من الخضار الفاسدة
منطقة تبوك
 الإمارات تعلن 85 إصابة جديدة بكورونا.. وشفاء 7 حالات
أبرز المواد
 “التقاعد” تصرف معاشات بـ7 مليارات ريال لأكثر من مليون و200 ألف متقاعد ومستفيد
أبرز المواد
 اقتصاد “خليك في البيت”.. أبرز الرابحين والخاسرين من كورونا
أبرز المواد
 إسبانيا.. أكثر من 700 وفاة جديدة بسبب كورونا خلال يوم
أبرز المواد
 105 حالات جديدة و3 وفيات بكورونا في إندونيسيا
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تصدر “دليل المكلفين” للمنشآت لتسهيل فهم اللوائح والأنظمة الزكوية والضريبية
أبرز المواد
 “تداول” تعلن عن تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية المدرجة.. مؤقتاً
أبرز المواد
“آل مصمع” في جولات ميدانية على الأسواق والمطاعم ويتابع عمليات التعقيم في رجال ألمع

“آل مصمع” في جولات ميدانية على الأسواق والمطاعم ويتابع عمليات التعقيم في رجال ألمع

منطقة عسير
بلدية محايل تتخلص من المعاملات الورقية وتتحول للتعامل الإلكتروني

بلدية محايل تتخلص من المعاملات الورقية وتتحول للتعامل الإلكتروني

منطقة عسير
ترامب يناشد آسيا وأوروبا “سرا” لمساعدته على مكافحة الوباء

ترامب يناشد آسيا وأوروبا “سرا” لمساعدته على مكافحة الوباء

أبرز المواد
بالصور.. حركة الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية وتوفير المخزون الغذائي بمحافظة جدة

بالصور.. حركة الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية وتوفير المخزون الغذائي بمحافظة جدة

منطقة مكة المكرمة

“آل مصمع” في جولات ميدانية على الأسواق والمطاعم ويتابع عمليات التعقيم في رجال ألمع

“آل مصمع” في جولات ميدانية على الأسواق والمطاعم ويتابع عمليات التعقيم في رجال ألمع
http://almnatiq.net/?p=846592
المناطق- رجال ألمع

تفقد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي آل مصمع” عدداً من المحلات والأسواق والمنشآت بالمحافظة في إطار المتابعة من البلديات لتوفر الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقد أكد “آل مصمع” أن هذه الجولات تأتي وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية وبمتابعة أمين منطقة عسير الدكتور” وليد بن محمد الحميدي” وذلك من أجل توفير أعلى درجات السلامة للمواطن والمقيم على حد سواء من خطر فيروس كورونا .

وأضاف “آل مصمع ” أن هذه الجولات شملت المحال التجارية وأسواق الخضار والفاكهة والمسالخ البلدية وغيرها من الأماكن الحيوية حيث تم من خلالها التشديد على ضرورة القيام بعمليات التعقيم الدوري للأماكن من أجل عدم إعطاء الفرصة للفيروسات بالانتشار ، إضافة لمتابعته لأعمال الرش والتعقيم للمحلات والمنشآت والمقرات الحكومية .

واختتم “آل مصمع ” بأن هذه الإجراءات الوقائية تهدف للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين من هذا المرض ، مشدداً على أن هذه الجولات لن تتوقف وستظل مستمرة ، متوعداً في الوقت ذاته من يتهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية بتوقع العقوبات المقررة بهذا الشأن ، داعياً كذلك إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مشكلة تتعلق بهذه الإجراءات على الرقم 940 .

روابط ذات صلة

بلدية محايل تتخلص من المعاملات الورقية وتتحول للتعامل الإلكتروني

بلدية محايل تتخلص من المعاملات الورقية وتتحول للتعامل الإلكتروني
أدبي أبها يعلن عن مبادرة الثقافة في بيتك

أدبي أبها يعلن عن مبادرة الثقافة في بيتك
أمين عسير يباشر اعمال حملة تطهير و تعقيم أحياء و مرافق مدينة أبها

أمين عسير يباشر اعمال حملة تطهير و تعقيم أحياء و مرافق مدينة أبها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*