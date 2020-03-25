“آل مصمع” في جولات ميدانية على الأسواق والمطاعم ويتابع عمليات التعقيم في رجال ألمع

المناطق- رجال ألمع

تفقد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي آل مصمع” عدداً من المحلات والأسواق والمنشآت بالمحافظة في إطار المتابعة من البلديات لتوفر الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقد أكد “آل مصمع” أن هذه الجولات تأتي وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية وبمتابعة أمين منطقة عسير الدكتور” وليد بن محمد الحميدي” وذلك من أجل توفير أعلى درجات السلامة للمواطن والمقيم على حد سواء من خطر فيروس كورونا .

وأضاف “آل مصمع ” أن هذه الجولات شملت المحال التجارية وأسواق الخضار والفاكهة والمسالخ البلدية وغيرها من الأماكن الحيوية حيث تم من خلالها التشديد على ضرورة القيام بعمليات التعقيم الدوري للأماكن من أجل عدم إعطاء الفرصة للفيروسات بالانتشار ، إضافة لمتابعته لأعمال الرش والتعقيم للمحلات والمنشآت والمقرات الحكومية .

واختتم “آل مصمع ” بأن هذه الإجراءات الوقائية تهدف للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين من هذا المرض ، مشدداً على أن هذه الجولات لن تتوقف وستظل مستمرة ، متوعداً في الوقت ذاته من يتهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية بتوقع العقوبات المقررة بهذا الشأن ، داعياً كذلك إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مشكلة تتعلق بهذه الإجراءات على الرقم 940 .