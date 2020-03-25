البرلمان الألماني يتبنى خطة شاملة لمكافحة كورونا المستجد بقيمة 1100 مليار يورو

المناطق _ الرياض

تبنى البرلمان الألماني اليوم خطة تدابير شاملة بقيمة 1100 مليار يورو ستسمح لأول قوة اقتصادية في أوروبا بمواجهة تبعات وباء كورونا المستجدّ.

وصادق النواب على قروض جديدة تصل قيمتها إلى 156 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين ونظام الصحة، وكذلك على مئات المليارات كضمانات للقروض المصرفية الممنوحة للشركات.