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قالت أكلنا من خير البلد وجاء الوقت الذي نرد جميله

مريم المطيري سيدة أعمال قدمت ثلاث مبادرات وأكدت التاجر الذي يستغل الأزمات ليس مواطناً

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المناطق _ يوسف المطيري

في واحد من الأمثلة الرائعة التي تقدم فيها التضحيات من أجل الوطن أقدمت سيدة أعمال سعودية من محافظة عنيزة بالقصيم على تقديم ثلاث مبادرات تطوعية للجهات المعنية بمواجهة فيروس كرونا المستجد.
وفي التفاصيل قدمت سيدة الأعمال مريم بنت حمد المطيري أروع الأمثلة في دعم الوطن عبر تقديمها ثلاث مبادرات تطوعية لخدمة وطنها ومواطنيها تؤكد روح المواطنة التي تقدم الوطن على النفس والمال وقت الحاجة.
وتنوعت مبادرات سيدة الأعمال مريم المطيري بين تقديم كمية كبيرة الحقائب التي تحتوي كل واحدة منها على معقم و قفاز وكمام لرجال الأمن الذين يقفون في الميادين تنفيذا لقرار منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين.
كما تمثلت المبادرة الثانية في تقديم أسطول شركتها “تكسي أوردر” لتوصيل الطلبات من الصيدليات إلى منازل المواطنين مجاناً وبدون مقابل حتى انتهاء فترة منع التجول.
أما ثالث المبادرات فكانت عبارة عن التبرع بمبنى “جمعية لطف النسائية لمكافحة العنف المنزلي” الذي تمتلكها لوزارة الصحة مع استعدادها لتجهيز المبنى بـ”30″ سرير طبي.
وقد أكدت السيدة مريم أن هذه الأزمة ليست وقت استثمار وجاء الوقت الذي يرد فيه جميل الوطن الذي أكلنا من خيره، وأضافت لاحقين على الاستثمار بعد ما تنتهي الأزمة وختمت التاجر الذي يستفيد من هذه الأزمة ما هو مواطن، مؤكدة أن ما تقوم به وقفة وطن وأن الجميع بحاجة للتكاتف حتى زوال هذا الوباء.

 

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