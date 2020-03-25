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النيابة العامة تحقق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفتها تعليمات الإفصاح بشأن كورونا

النيابة العامة تحقق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفتها تعليمات الإفصاح بشأن كورونا
http://almnatiq.net/?p=846613
المناطق _ الرياض

تباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة ومخالطتها لحالات مصابة بـ #كورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية، والتحقيق جارِ عن طريقة دخولها لهذه الجهات والمتسبب في ذلك.
#كلنا_مسؤول

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