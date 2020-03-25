تباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة ومخالطتها لحالات مصابة بـ #كورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية، والتحقيق جارِ عن طريقة دخولها لهذه الجهات والمتسبب في ذلك.
#كلنا_مسؤول
النيابة العامة تحقق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفتها تعليمات الإفصاح بشأن كورونا
تباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق مع إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة ومخالطتها لحالات مصابة بـ #كورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية، والتحقيق جارِ عن طريقة دخولها لهذه الجهات والمتسبب في ذلك.
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