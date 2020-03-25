الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا تمدّد جميع أنواع التأشيرات حتى 31 مايو المقبل

أكد القائم بأعمال الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة، الدكتور عبدالعزيز بن صالح الردادي، في تعميم وجهه اليوم الأربعاء لجميع المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والدارسين على حسابهم الخاص، بشأن تحديث سياسة التأشيرات وتجديدها؛ أنه سيتم تمديد جميع أنواع التأشيرات حتى 31 مايو 2020م، بشرط عدم القدرة على مغادرة المملكة المتحدة بسبب قيود السفر أو العزلة الذاتية المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور الردادي في التعميم: إنه “إذا كنت في المملكة المتحدة وتنتهي تأشيرتك ما بين 24 يناير 2020م و31 مايو 2020م، سوف يتم تمديد جميع أنواع التأشيرات حتى 31 مايو 2020م، بشرط عدم القدرة على مغادرة المملكة المتحدة بسبب قيود السفر أو العزلة الذاتية المتعلقة بفيروس كورونا (COVID-19). وبناءً عليه يجب التواصل مع فريق الهجرة على هذا الإيميل: [email protected] وذلك ليقوموا بتحديث سجل معلومات تأشيرتك؛ حيث إن هذا التمديد ليس تلقائيًّا”.

وأوضح أنه عند إرسال الإيميل يجب توفير المعلومات التالية: الاسم كاملًا كما هو مسجل في جواز السفر، وتاريخ الميلاد بهذه الصيغة: (dd/mm/yyyy)، والجنسية، والرقم المرجعي لتأشيرتك (تجده في الركن الأيمن الأعلى من بطاقة الـBRP، وفي التأشيرات اللاصقة في الجواز يكون في الجزء الأيمن تحت تاريخ نهاية التأشيرة، (مع توضيح سبب عدم المغادرة إلى السعودية) من المهم أن يكون بسبب إغلاق الطيران والحدود لمحاصرة جائحة فيروس كورونا، أو أن تكون في العزل الذاتي بسبب فيروس كورونا).

وأشار إلى أنه “عند استلام فريق الهجرة لطلبك سوف يقومون بإبلاغك بذلك، وأيضاً سيقومون بإبلاغك عندما يتم تمديد تأشيرتك. جميع المراسلات مع فريق الهجرة يحب أن تكون باللغة الإنجليزية”.

وأضاف أنه “إذا كنت تريد التقدم بطلب للبقاء في المملكة المتحدة لمدة أطول أو لتبديل نوع التأشيرة؛ فبناءً على الظروف الاستثنائية الحالية، سيتمكن من يرغب في التقديم على طلب التبديل إلى تأشيرة طويلة الأجل من داخل المملكة المتحدة، وذلك حتى تاريخ 31 مايو 2020م. ويشمل ذلك طلبات التأشيرات التي قد تحتاج فيها عادةً إلى العودة إلى السعودية للتقدم للحصول عليها (مثلًا التبديل من short term student إلى Tier4)”.

وأبان أنه “في هذه الحالة يجب التنبه إلى أهمية انطباق شروط ومتطلبات التأشيرة التي تريد التبديل إليها ودفع رسومها في المملكة المتحدة؛ حتى لا يرفض الطلب. ويشمل ذلك الذين تم تمديد تأشيراتهم بشكل تلقائي حتى تاريخ 31 مارس 2020م.

هذا الطلب يتم التقديم عليه أونلاين عبر الإنترنت، وستبقى شروط تأشيرتك الحالية منطبقة كما هي حتى يتم اتخاذ قرار في طلبك الجديد”.

وتابع في التعميم أنه “إذا كنت خارج المملكة المتحدة (في السعودية)، أغلبية مراكز التقديم على تأشيرات المملكة المتحدة سوف تكون مغلقة أو تقدم خدمات محدودة للغاية؛ وذلك نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا. وبناءً عليه يمكن الاطلاع على موقع VFS Global واختيار السعودية للحصول على معلومات خدمة تقديم التأشيرات. وفي حالة وجود موعد في أحد مراكز تقديم حدمة التأشيرات وهو مغلق للظروف الحالية؛ فسوف يتم الاتصال بك من قبلهم وإخبارك بإلغاء موعدك. وفي حال وجود أي استفسار يتعلق بموضوع التأشيرات وذي علاقة بالوضع الحالي الناتج من جائحة كورونا؛ فيمكن التواصل مع فريق الهجرة البريطاني على هذا الإيميل: [email protected]”.

ولفت إلى أن هناك رقم اتصال تليفونيًّا بفريق الهجرة على الرقم التالي: 08006781767 (من الاثنين إلى الجمعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً). ولكن يُنصح بأن يكون التواصل مع فريق الهجرة دائمًا مكتوباً عن طريق الإيميل المرفق أعلاه؛ وذلك للتوثيق، وأيضاً لعدم الانتظار طويلاً على التليفون.