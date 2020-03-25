ضمن إجراءاتها الاحترازية ” الهيئة الملكية بالجبيل” تطلق خدمة توصيل الأدوية للمرضى في أقل من 48 ساعة

المناطق _ الجبيل الصناعية

ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في برنامج الخدمات الصحية الأحد الماضي خدمة توصيل الدواء للمستفيدين من المرضى .

حيث تهدف هذه الخدمة إلى الحد من عدد المراجعين للمستشفى مما يسهم في تخفيف الزحام على المستشفى ، تحسبًا لنقل أي عدوى بين المراجعين او الاصابة بفيروس كورونا المستجد كما ان الخدمة تساهم في تحسين تجربة المرضى ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لهم .

تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية للهيئة الملكية بالجبيل في كافة القطاعات والإدارات الخدمية لمكافحة فايروس كورونا كما ان هذه الخدمة ضمن الخطة السنوية للبرنامج مما استدعى الامر في التعجيل بتطبيقها في ظل انتشار كورونا.

فيما أوضح مدير إدارة الخدمات الطبية المساعدة في برنامج الخدمات الصحية الدكتور عبيد الظفيري أنه بإمكان المرضى من فئة العلاج المجاني الاستفادة من هذه الخدمة عبر الاتصال على الرقم 0133459798 حيث يعتبر تسجيل الدواء في نظام برنامج الخدمات الصحية شرط أساسي للحصول على خدمة التوصيل اما الذين لا يوجد لديهم تسجيل للدواء في النظام تم تخصيص طبيب للتواصل مع المرضى للنظر إلى ملفهم الطبي للتأكد من ما إذا كان الدواء مناسب للمريض أم لا اما المرضى المستفيدين من خدمات التأمين بإمكانهم طلب وصفه طبية وتوصيلها لهم عبر هذه الخدمة لصرفها من الصيدليات المنتشرة بالمدينة .

من جانبه أكد مدير إدارة الخدمات الطبية المساعدة الدكتور عبيد الظفيري ان توصيل الدواء للمستفيدين لا يستغرق أكثر من 48 ساعة في حال توفرت كامل الشروط كما ان عملية نقل وتسليم الأدوية تتم وفق أعلى المعايير المتبعة حيث ويرافقها صيدلي .

يذكر أن برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل استقبل منذ إطلاق الخدمة أكثر من 500 طلب توصيل في اول ثلاثة ايام من اطلاق الخدمة حيث بلغ عدد الطلبات المستوفية للشروط 80 .

الجدير بذكر ان هذه الخدمة من برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل هي ضمن العديد من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي تقدمها الهيئة الملكية بالجبيل لحماية ساكني ومرتادي المدينة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ اعلان منظمة الصحة العالمية “فيروس كورونا” وباء عالمي.