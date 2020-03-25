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إيداع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر شعبان

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إيداع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر شعبان

إيداع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر شعبان
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http://almnatiq.net/?p=846634
المناطق _ الرياض

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أن معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان أودعت في حسابات المستفيدين والمستفيدات، واشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنا بدل غلاء المعيشة، وذلك إنفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.
وبين أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 2,069,304,575 ريالا سعودي، حيث تم إيداع 1,421,916,813 ريالا للمعاشات الضمانية ، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 194,641,020 ريالا ، و 103,756,742 ريالا لسداد جزء من فواتير الكهرباء بالإضافة إلى 348,990,000 ريالا بدل غلاء المعيشة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.

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