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أمانة الباحة والبلديات التابعة لها تغلق أكثر من ١٠ آلاف عمود إنارة

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أمانة الباحة والبلديات التابعة لها تغلق أكثر من ١٠ آلاف عمود إنارة

أمانة الباحة والبلديات التابعة لها تغلق أكثر من ١٠ آلاف عمود إنارة
http://almnatiq.net/?p=846637
المناطق _ الباحة
أكدت أمانة منطقة الباحة بأنه تم تفعيل مبادرة “ترشيد استهلاك الطاقة”  أثناء ساعات منع التجول بمدينة الباحة والمحافظات والمراكز بالإدارية بالمنطقة، وذلك بتقليل وخفض استهلاك الطاقة مع الإبقاء على مستوى كافٍ من الإنارة العمومية في الطرق والميادين والساحات للسلامة العامة والحفاظ على الأمن.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الأمانة والبلديات التابعة لها شرعت في تنفيذ المبادرة بالتزامن مع خلو الشوارع والميادين والطرق من المرتادين نتيجة لمنع التجوال في الفترة المسائية، ذلك من خلال تقليل شدة الإنارة العمومية في بعض الشوارع والحدائق والمنتزهات وبنسبة تصل في بعض المواقع إلى٥٠٪، حيث جرى بالفعل إقفال أكثر من ١٠ آلاف عمود إنارة، مفيداً بأن ذلك يأتي من حرص الأمانة والبلديات التابعة لها   على الحفاظ على البيئة والعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية.

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