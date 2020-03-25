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سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

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سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=846641

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وعبر سمو ولي العهد ووزير الخارجية الأمريكي عن القلق إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم وضرورة تكاتف الجهود لاحتواء هذا الوباء.
كما جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن الشكر لسمو ولي العهد على استمرار شراكة المملكة في مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة.

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