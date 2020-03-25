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شرطة المنطقة الشرقية: القبض على مصور الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجول في أحد الطرق العامة بمحافظة حفر الباطن

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شرطة المنطقة الشرقية: القبض على مصور الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجول في أحد الطرق العامة بمحافظة حفر الباطن

شرطة المنطقة الشرقية: القبض على مصور الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجول في أحد الطرق العامة بمحافظة حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=846644
المناطق _ حفر الباطن

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تجول شخصٍ أثناء فترة المنع بمحافظة حفر الباطن، والتقليل من دور رجال الأمن، وتصوير الآليات الأمنية أثناء أداء مهامها بتطبيق منع التجول في أحد الطرق العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل من الله- عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

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