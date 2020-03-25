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محافظ بيش يقف على التدابير الوقائية والإرشادية للحد من انتشار فيروس كورونا

محافظ بيش يقف على التدابير الوقائية والإرشادية للحد من انتشار فيروس كورونا

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محافظ بيش يقف على التدابير الوقائية والإرشادية للحد من انتشار فيروس كورونا

محافظ بيش يقف على التدابير الوقائية والإرشادية للحد من انتشار فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=846651
بيش _ فضة عطيف

قام محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة بجولة ميدانية صباح اليوم على منافذ بيع المواد الغذائية وسوق بيع الخضار واللحوم والأسواق المركزية بالمحافظة، يرافقه رئيس بلدية بيش المهندس رمزي بن هادي دغريري ومدير شرطة بيش المقدم مجدي الحازمي .
وقد شملت الجولة الوقوف على التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا الجديد
والتأكيد على اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص .
كما اطلع الجميع على الأعمال الميدانية التي تقوم بها لجنة الخدمات بالبلدية ولجنة الإصحاح البيئي من تدابير وأعمال وقائية جرى تطبيقها لمكافحة إنتشار فيروس كورونا ولنشر التوعية بين أوساط المجتمع.
وأكد محافظ بيش أن هذه الجولة تأتي تماشياً مع توجيهات سمو أمير المنطقة وحرص ومتابعة من سمو نائب أمير المنطقة لنشر الوعي والحرص على تطبيق الأنظمة والتوجيهات التي تساهم في الحفاظ على سلامة الجميع ، داعياً الجميع إلى الالتزام والتقيد بتوجيهات القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا .

 

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