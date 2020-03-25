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التحالف : نؤيد وندعم قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن وبذل قصارى الجهود لمواجهة الانتشار المحتمل لـفيروس كورونا (كوفيد -19).

التحالف : نؤيد وندعم قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن وبذل قصارى الجهود لمواجهة الانتشار المحتمل لـفيروس كورونا (كوفيد -19).

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التحالف : نؤيد وندعم قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن وبذل قصارى الجهود لمواجهة الانتشار المحتمل لـفيروس كورونا (كوفيد -19).

التحالف : نؤيد وندعم قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن وبذل قصارى الجهود لمواجهة الانتشار المحتمل لـفيروس كورونا (كوفيد -19).
http://almnatiq.net/?p=846658
المناطق _ الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية في قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضاف العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد و اتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني والعمل بشكل جاد لمواجهة مخاطر جائحة فيروس (كورونا ) ومنعه من الانتشار.

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