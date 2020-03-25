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أمانة الجوف وبلدياتها تفعل ” ترشيد استهلاك الطاقة ” خلال فترة منع التجول

أمانة الجوف وبلدياتها تفعل ” ترشيد استهلاك الطاقة ” خلال فترة منع التجول

منطقة الجوف
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أمانة الجوف وبلدياتها تفعل ” ترشيد استهلاك الطاقة ” خلال فترة منع التجول

أمانة الجوف وبلدياتها تفعل ” ترشيد استهلاك الطاقة ” خلال فترة منع التجول
http://almnatiq.net/?p=846661
المناطق _ الجوف
فعلت أمانة منطقة الجوف مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية ” ترشيد استهلاك الطاقة ” أثناء ساعات منع التجول في بلديات المنطقة كافة حرصاً على ضرورة الحفاظ على البيئة والسعي لترسيخ معايير متفوقة في هذا المجال والعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية، ونشر رسالة الحفاظ على البيئة.
وأوضح امين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان  أن الأمانة والبلديات التابعة اتخذت خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر في الموارد الطبيعية من خلال الخطة التي نفذتها وأسهمت في توفير معدلات من استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية التي تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم، كما وضعت ضمن أولوياتها الحفاظ على البيئة في جميع المشروعات التي تنفذها، منوها بأن المبادرة شملت تخفيض الانارة بنسبة١٠٠٪ في جميع الحدائق والمتنزهات. وبنسبة ٥٠٪؜بالطرقات والشوارع الرئيسية والفرعية
وأكد الشرعان أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام القطاع البلدي بمعاير الاستدامة والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على مقدرات الطبيعة والتقليل من التلوث من أجل إيجاد بيئة آمنة ومستقرة وصحية.

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