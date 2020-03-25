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وكيل محافظة وادي الدواسر: وطننا أصيل تقوده قيادة حكيمة تهتم بإنسانه وتحرص على سلامته

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وكيل محافظة وادي الدواسر: وطننا أصيل تقوده قيادة حكيمة تهتم بإنسانه وتحرص على سلامته

وكيل محافظة وادي الدواسر: وطننا أصيل تقوده قيادة حكيمة تهتم بإنسانه وتحرص على سلامته
http://almnatiq.net/?p=846671
وادي الدواسر _ مبارك الدوسري
أثنى سعادة وكيل محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن سعيد العلم على الجهود الكبيرة والتدابير الاستباقية، التي وضعتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتؤكد عزيمتها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بثقة وثبات وعزيمة.
وأشاد ” العلم ” بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ـ أيده الله ـ على تطبيق الإجراءات الخمسة التي أثبتت بأنه قائد استثنائي، يعمل في الليل والنهار من أجل إسعاد شعبه ويحمل همومهم، ويضع نصب عينيه الحفاظ على سلامتهم في قمة هرم أولوياته.
وثمَّن متابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لهذه الأزمة وإيجاده الحلول المبتكرة، ووضع الأطر التشغيلية التي  تتماشى مع ما يمر به الوطن في مسار مواجهة هذه الجائحة.
وأكَّد ” العلم ” على أن الواجب الذي لا يقبل النقاش في هذه المرحلة الصعبة، هو ضرورة تقيّد الجميع والتزامهم المباشر للإجراءات الاحترازية المتخذة والتعليمات والإرشادات الوقائية الصادرة من الجهات الرسمية، ما يكفل سلامة الوطن وشعبه في هذا الظرف الاستثنائي الذي يشهده العالم أجمع؛ ليبقى الوطن بخير وسلام وأمان، وفي الطليعة دوماً.
وأشار ” العلم ” إلى توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه ـ حفظهما الله ـ بتكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين قطاعات المحافظة لمواجهة تلك الجائحة، ودعم جهود القيادة لاحتوائه، وتطبيق توجيهاتها بكل حزم.
وسأل ” العلم ” في ختام تصريحه  المولى ـ عز وجل ـ أن يبعد عن الوطن هذه الغمة، وأن يحفظ قيادته وشعبه من كل مكروه.

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