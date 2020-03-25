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أمانة منطقة الباحة تخصص فرق لتعقيم الصرافات الآلية

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أمانة منطقة الباحة تخصص فرق لتعقيم الصرافات الآلية

أمانة منطقة الباحة تخصص فرق لتعقيم الصرافات الآلية
http://almnatiq.net/?p=846674
المناطق _ الباحة
وجه أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط المختصين بالامانة والبلديات التابعة بتخصيص فرق ميدانية وبشكل دوري لتعقيم أجهزة الصراف الآلي وتم إطلاق مبادرة توزيع القفازات بجوار أجهزة الصراف الآلي
للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس.

مؤكدا بأن هذه الأعمال جاءت بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة الذي شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على أجهزة الصراف الآلي، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر لضمان سلامة مستخدميها.

 

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