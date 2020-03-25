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الفرق الرقابية لـ “التجارة” و”الغذاء والدواء” بجدة تضبطان منشأة تُخزّن أكثر من ٤ ملايين كمامة لم يتم الافصاح عنها

الفرق الرقابية لـ “التجارة” و”الغذاء والدواء” بجدة تضبطان منشأة تُخزّن أكثر من ٤ ملايين كمامة لم يتم الافصاح عنها

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الفرق الرقابية لـ “التجارة” و”الغذاء والدواء” بجدة تضبطان منشأة تُخزّن أكثر من ٤ ملايين كمامة لم يتم الافصاح عنها

http://almnatiq.net/?p=846678
المناطق _ جدة
ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمدينة جدة أثناء جولاتها الرقابية ومن خلال تحرياتها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء, منشأة مخالفة خَزّنت (4,310,000) أربعة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف كمامة بهدف بيعها لاحقًا، حيث لم تفصح المنشأة عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء.
كما تبين مزاولة المنشأة لنشاط مخالف للسجل التجاري وغير مصرح لها به من قبل الهيئة.
وبناء عليه تم حجز الكميات وإعادة توزيعها على الأسواق، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.
وتحذر وزارة التجارة كافة المستوردين المخالفين الذين يخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقاً, من هذه الممارسات وتدعوهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.
كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر التطبيق أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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