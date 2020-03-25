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مدير فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة تبوك يتفقد الدور الإيوائية بمحافظة تيماء

مدير فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة تبوك يتفقد الدور الإيوائية بمحافظة تيماء

منطقة تبوك
الفرق الرقابية لـ “التجارة” و”الغذاء والدواء” بجدة تضبطان منشأة تُخزّن أكثر من ٤ ملايين كمامة لم يتم الافصاح عنها

الفرق الرقابية لـ “التجارة” و”الغذاء والدواء” بجدة تضبطان منشأة تُخزّن أكثر من ٤ ملايين كمامة لم يتم الافصاح عنها

فيديو المناطق
أمانة منطقة الباحة تخصص فرق لتعقيم الصرافات الآلية

أمانة منطقة الباحة تخصص فرق لتعقيم الصرافات الآلية

منطقة الباحة
وكيل محافظة وادي الدواسر: وطننا أصيل تقوده قيادة حكيمة تهتم بإنسانه وتحرص على سلامته

وكيل محافظة وادي الدواسر: وطننا أصيل تقوده قيادة حكيمة تهتم بإنسانه وتحرص على سلامته

منطقة الرياض

مدير فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة تبوك يتفقد الدور الإيوائية بمحافظة تيماء

مدير فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة تبوك يتفقد الدور الإيوائية بمحافظة تيماء
http://almnatiq.net/?p=846681
المناطق _ تبوك
تففد اليوم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي مركز التاهيل الشامل بمحافظة تيماء واطلع على الخدمات التي يقدمها المركز للنزلاء والوقوف على الاحتياجات التي من شأنها دعم مسيرة العمل والاطلاع على مدى الالتزام باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس “كورونا” الجديد، بهدف حماية المحافظة على صحة النزلاء والعاملين في الدور والمراكز الإيوائية وضمان سلامتهم.
بعد ذلك قام بزيارة المقر الجديد  (مبنى تحت الإنشاء) لمركز التاهيل الشامل الجديد، مطلعا على آخر ماوصل إليه من مراحل.
وأثنى الحربي في ختام زيارته على حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالدور الإيوائية وحث سموه المستمر على تقديم الخدمات لها على الوجه الأمثل داعياً الله العلي القدير  أن يوفق الجميع وان يحفظ بلادنا قيادة وشعبا بحفظه وأن يحميه ويجنبه الفتن ماظهر منها وما بطن.

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