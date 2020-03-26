مياة الحدود الشماليه تضح ١١٣ ألف م3 يومياً وتجهز فرق طوارىء للعمل وقت منع التجول

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المناطق _ خالد الضبيبي

ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة فايروس ( كورونا كوفيد 19)  ووفقا لتظافر جهود كافة القطاعات سخرت  الادارة العامة لخدمات المياه  بالحدود الشمالية وباشراف مباشر من مدير عام خدمات المياه بمنطقة الحدود الشمالية المهندس عافت حمدان الشراري

 جميع طاقاتها لخدمة العملاء من خلال  مواصلة أعمال ضخ المياه  ومحطات معالجة الصرف الصحي  ومحطات  تنقية المياه التى تعمل على مدار 24 ساعة بعدد 31 محطة  لجميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة حيث ضخت مايقارب ال ( ١١٣.٠٠٠) متر مكعب يوميآ وبعدد  21 فرقة صيانة تعمل باستمرار  لمتابعة أعمال الضخ والصرف الصحي
كما قامت إدارة التشغيل والصيانة بتعقيم جميع المباني الإدارية ومحطات التنقية ومحطات الضخ ومحطات المعالجة ومحطات الرفع باستمرار للوقاية من  فايروس  (كورونا -كوفيد 19 )وبمتابعة الأمن الصناعي يتم فحص جميع العاملين بشكل دوري حسب توجيهات وزارة الصحة
كما تم تشكيل فرق طوارئ تعمل خلال ساعات منع التجول بالتنسيق مع الجهات الامنية وباشراف مباشر من إمارة المنطقة ومن خلال غرفة السيطرة والتحكم واتاحت للعملاء امكانية التواصل على الهاتف المجاني

للعناية بالعملاء ٩٢٠٠٠١٧٤٤

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