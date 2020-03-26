نيويورك تسجل أكثر من 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيويورك تسجل أكثر من 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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نيويورك تسجل أكثر من 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيويورك تسجل أكثر من 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=846709
المناطق - وكالات

أعلن حاكم ولاية نيويورك آندرو كوومو، تسجيل أكثر من 5000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولاية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وبتسجيل هذا العدد من الإصابات، ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس في الولاية إلى أكثر من 30 ألف حالة كما سجلت نيويورك 285 حالة وفاة حتى اليوم، وتعد الولاية الأكثر تسجيلا لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وأعلنتها السلطات سابقا منطقة كوارث.

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