ارتفاع عدد وفيات فايروس كورونا في فرنسا إلى 1331 حالة وفاة

المناطق - وكالات

ارتفعٍ عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 1331 وفاة بعد تسجيل 231 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 الماضية.

وأوضح مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن عدد المصابين بلغ 25233 إصابة منذ أواخر شهر يناير المنصرم منهم 11539 نقلوا إلى المستشفيات، و2827 في العناية المركزة، واصفًا هذا العدد بالكبير والاستثنائي بالنسبة لمرض واحد في هذه المدة القصيرة.