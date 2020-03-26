البرازيل: 2433 شخصاً مصاباً بكورونا والوفيات 57 حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 57 حالة، وعدد المصابين إلى 2433 شخصا، مشيرة إلى أن نسبة الوفيات بلغت 2.4%.

وقال وزير الصحة البرازيلي لويس إنريكي مانديتا:” إن إحصاءات تفشي الفيروس لا تتجاوز ما كانت السلطات تتوقعه في هذا الشهر، لكن الوضع بالمنطقة في جنوب شرقي البلاد يثير قلقا، حيث يقطن هناك أكثر من 100 مليون من السكان وتم تسجيل أكبر عدد من المصابين هناك”.

وكان مجلس الشيوخ البرازيلي قد أقر يوم الجمعة الماضي قانون إعلان حالة الطوارئ في البلاد، واتخذ عددا من الإجراءات لمنع تفشي الفيروس.