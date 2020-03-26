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عزل 10 مواطنين في الطائف بسبب وليمة حضرها قادم من تركيا

عزل 10 مواطنين في الطائف بسبب وليمة حضرها قادم من تركيا
http://almnatiq.net/?p=846720
المناطق_الطائف

في دليل على أهمية تجنب التجمعات والازدحام، وضرورة البقاء بالمنزل في الفترة الراهنة، تسببت وليمة عشاء حضرها شخص مصاب، قادمًا من تركيا، في عزل 10 مواطنين بالطائف. في دليل على أهمية تجنب التجمعات والازدحام، وضرورة البقاء بالمنزل في الفترة الراهنة، تسببت وليمة عشاء حضرها شخص مصاب، قادمًا من تركيا، في عزل 10 مواطنين بالطائف

وينتظر المواطنون في عزلهم الانفرادي نتائج الفحص، بعدما تأكدت إصابة القادم من تركيا بالفيروس المستجد

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن أمس الأربعاء، عن تسجيل 133 إصابة جديدة بالفيروس

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