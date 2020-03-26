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الشرقية: تدابير وقائية مشددة في سكن عمال النظافة

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الشرقية: تدابير وقائية مشددة في سكن عمال النظافة

الشرقية: تدابير وقائية مشددة في سكن عمال النظافة
تدابير وقائية مشددة في سكن عمال النظافة بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=846721
المناطق_الدمام

فرضت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات احترازية مشددة على سكن العاملين في مشاريع النظافة بحاضرة الدمام، تضمنت الالتزام بقواعد الصحة العامة وتنظيف وتعقيم الأسطح، وتوفير المطهرات وأدوات التطهير في متناول العمال بأماكن العمل والسكن ووسائل النقل، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فايروس «كورونا» المستجد

وذكر وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أنه تعزيزاً للإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الأمانة لمواجهة انتشار فايروس «كورونا» منذ البداية، طبقت الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات بالأمانة إجراءات احترازية جديدة لسكن العمالة في مشاريع النظافة بحاضرة الدمام والتي تضمنت؛ فحص العمالة الموجودة داخل السكن باستخدام كاشف قياس درجة الحرارة يوميا، وضع لوحات إرشادية بالسكن للحث على طرق الوقاية من فايروس كورونا، إلزام جميع العمالة بتعقيم أيديها بشكل مستمر، تطهير وتعقيم وغسل السكن بصفة يومية، تطهير ورش محيط السكن بالمبيدات بصورة يومية، وكذلك توفير غرفة منفردة داخل السكن لعزل أي عامل تظهر عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة أو أي أعراض مشابه لأعراض فايروس «كورونا» والتنسيق مع الجهات الطبية حيال ذلك، مشيرا إلى

نقل بعض العمال إلى سكن آخر لتفادي التكدس في مبنى واحد

من جهته، وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بتفعيل مبادرة «ترشيد استهلاك الطاقة» أثناء ساعات منع التجول في بلديات المنطقة الشرقية كافة، وذلك في إطار حرصها على ضرورة الحفاظ على البيئة والسعي لترسيخ معايير متفوقة في هذا المجال والعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية، ونشر رسالة الحفاظ على البيئة

واوضح المهندس الجبير أن المبادرة تشمل تخفيض الإنارة في كافة الحدائق والمنتزهات والواجهات البحرية والساحات البلدية بنسبة 70%، فيما سيتم تخفيض الإنارة في عدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بمدن المنطقة الشرقية كافة بنسبة 50%

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