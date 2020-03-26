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الفاتيكان: إصابة أسقف يقيم في مقرّ سكن البابا بفيروس كورونا

الفاتيكان: إصابة أسقف يقيم في مقرّ سكن البابا بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=846741
المناطق_وكالات

أفادت وسائل إعلام إيطالية عديدة مساء أمس الأربعاء أنّ أسقفاً إيطالياً يقيم في مقرّ سكن البابا فرنسيس في مدينة الفاتيكان أصيب بفيروس كورونا المستجدّ ونقل إلى المستشفى.

وقالت وسائل الإعلام وبينها وكالة “أنسا” وصحيفتا “لا ستامبا” و”إل ميساجيرو” إنّ الأسقف المصاب يعمل في أمانة سرّ دولة الفاتيكان (حكومة الفاتيكان) ويقيم منذ سنوات في “بيت القديسة مارثا”، وهو بيت ضيافة فيه شقّة صغيرة يستخدمها البابا فرنسيس (83 عاماً) لتناول طعامه وعقد اجتماعاته الخاصة.

وأضافت نقلاً عن مصادر غير رسمية أنّه فور ثبوت إصابة الأسقف بالفيروس اتّخذت إجراءات لتطهير المبنى.

واتّصلت وكالة فرانس برس مساء الأربعاء بمدير دار الصحافة في الفاتيكان ماتيو بروني للتحقّق من صحّة هذه المعلومات لكنّه لم يردّ في الحال.

وكان البابا الأرجنتيني فضّل إثر انتخابه الإقامة في هذه الشقة المتواضعة التي لا تزيد مساحتها عن 50 متراً مربعاً بدلاً من الإقامة في القاعات الفسيحة والفخمة والمعزولة التي يزخر بها القصر الرسولي.

ويضمّ “بيت القديسة مارثا” شققاً فندقية ينزل فيها عدد من الأساقفة حين يكونون في زيارة إلى الكرسي الرسولي.

ونقلت صحيفة “أميركا” اليسوعية الأميركية عن صحافي متخصّص بشؤون الفاتيكان وقريب من الحبر الأعظم قوله إنّ الأسقف المصاب بفيروس كورونا هو المونسنيور جيانلوكا بيتزولي (58 عاماً) مدير القسم الإيطالي في أمانة سر دولة الفاتيكان، مشيراً إلى أنّ هذا الأسقف يقيم بصورة دائمة في “بيت القديسة مارثا”، على غرار حوالى عشرة كهنة آخرين يعملون في دوائر الفاتيكان، لكنّه لم يكن على اتصال مباشر بالبابا.

وبذلك يرتفع إلى خمسة عدد الإصابات التي سجّلت لغاية اليوم بفيروس كورونا المستجدّ في الفاتيكان، علماً بأنّ الإصابات الأربع السابقة لم تكن قريبة إلى هذا الحدّ من البابا.

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