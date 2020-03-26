البحرين تعلن شفاء 190 حالة من فيروس كورونا.. وتسجيل 27 إصابة جديدة

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تعافي 13 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المتعافين من المرض إلى 190، كما أعلنت تسجيل 27 إصابة جديدة.

وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) مشيرةً إلى أنها تعود إلى مواطن بحريني (65 عامًا) كان يعاني أيضًا من أمراض كامنة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن الوزارة القول في بيان إن المواطن كان يخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودته إلى البحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران إلى (مطار البحرين الدولي).

وأكدت أن المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص، هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، مشيرةً إلى أنه تم كذلك إجراء التحاليل اللازمة للمتوفى باستمرار.

وأوضحت أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى «مستقرة حاليًّا» ما عدا حالتين تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين بلغ 177 بعد تسجيل 13 حالة إضافية وإخراجهم من مركز العزل والعلاج؛ وذلك بعد تلقيهم الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وكانت وزارة الصحة البحرينية، أعلنت أول أمس الأحد، تسجيل ثاني حالة وفاة بالفيروس، مشيرةً إلى أنها لمواطنة بحرينية (51 عامًا) كانت تعاني كذلك من أمراض كامنة.

وكانت هيئة الأوقاف السنية في مملكة البحرين، أعلنت، الاثنين، تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات، اعتبارًا من صلاة المغرب أمس؛ وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.