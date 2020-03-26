احدث الأخبار

تماشياً مع أمر منع التجول.. تحديد مواعيد الدفن في مقابر مكة
أبرز المواد
 البحرين تعلن شفاء 190 حالة من فيروس كورونا.. وتسجيل 27 إصابة جديدة
أبرز المواد
 تنبيه عاجل من «الجوازات» للمعتمرين المتأخرين عن المغادرة
أبرز المواد
 إيران تبدأ حظر السفر بين المدن وسط مخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا
أبرز المواد
 الدولار يتراجع قبل صدور تقرير إعانة البطالة
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تُصدر إلزامًا جديدًا على مراكز التسوق
أبرز المواد
 الكويت تعلن شفاء 6 حالات جديدة من كورونا
أبرز المواد
 تطورات جديدة في قضية الإرهابي مرتكب مذبحة المسجدين بنيوزيلندا
أبرز المواد
 لتخفيف الازدحام.. الأمن العام ينصح بالتسوق في هذا التوقيت
أبرز المواد
 الفاتيكان: إصابة أسقف يقيم في مقرّ سكن البابا بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الشرقية: تدابير وقائية مشددة في سكن عمال النظافة
أبرز المواد
 عزل 10 مواطنين في الطائف بسبب وليمة حضرها قادم من تركيا
أبرز المواد
تماشياً مع أمر منع التجول.. تحديد مواعيد الدفن في مقابر مكة

تماشياً مع أمر منع التجول.. تحديد مواعيد الدفن في مقابر مكة

أبرز المواد
البحرين تعلن شفاء 190 حالة من فيروس كورونا.. وتسجيل 27 إصابة جديدة

البحرين تعلن شفاء 190 حالة من فيروس كورونا.. وتسجيل 27 إصابة جديدة

أبرز المواد
تنبيه عاجل من «الجوازات» للمعتمرين المتأخرين عن المغادرة

تنبيه عاجل من «الجوازات» للمعتمرين المتأخرين عن المغادرة

أبرز المواد
إيران تبدأ حظر السفر بين المدن وسط مخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا

إيران تبدأ حظر السفر بين المدن وسط مخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا

أبرز المواد

أمانة العاصمة المقدسة تُصدر إلزامًا جديدًا على مراكز التسوق

أمانة العاصمة المقدسة تُصدر إلزامًا جديدًا على مراكز التسوق
http://almnatiq.net/?p=846757
المناطق_مكة

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات- إلزامًا لمراكز التسوق التجارية، بوضع مسافة تَبَاعد كافية بين كل متسوق وآخر.

وتَضَمّن الإلزام وضعَ المسافات بين المتسوقين أثناء وقوفهم عند صناديق المحاسبة وعند الرفوف، وتكون بمسارات مرسومة على الأرضيات ومخططة بدقة واضحة.

وأكد المشرف العام على البلديات الفرعية بالأمانة المهندس عبدالله الزايدي، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود التي تستهدف الحفاظ على الصحة العامة ومنع تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19” والتصدي له.

وقال “الزايدي”: تواصل الأمانة -ممثلة في البلديات الفرعية- اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ منها إلزام العاملين بمراكز التسوق والمحلات التجارية بارتداء الكمامة الطبية والقفازات والتعقيم والتطهير للأرضيات والرفوف وعربات التسوق، وحث المتسوقين على تعقيم أيديهم أثناء وبعد عملية التسوق.

روابط ذات صلة

تماشياً مع أمر منع التجول.. تحديد مواعيد الدفن في مقابر مكة

تماشياً مع أمر منع التجول.. تحديد مواعيد الدفن في مقابر مكة
البحرين تعلن شفاء 190 حالة من فيروس كورونا.. وتسجيل 27 إصابة جديدة

البحرين تعلن شفاء 190 حالة من فيروس كورونا.. وتسجيل 27 إصابة جديدة
تنبيه عاجل من «الجوازات» للمعتمرين المتأخرين عن المغادرة

تنبيه عاجل من «الجوازات» للمعتمرين المتأخرين عن المغادرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*