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الدولار يتراجع قبل صدور تقرير إعانة البطالة

الدولار يتراجع قبل صدور تقرير إعانة البطالة
http://almnatiq.net/?p=846762
المناطق_وكالات

تراجع الدولار مقابل الين واليورو اليوم الخميس قبيل بيانات أمريكية من المقرر أن تصدر في
وقت لاحق اليوم ومن المتوقع أن تُظهر ارتفاعا في طلبات إعانة البطالة مع تسريح الشركات لعاملين بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وواصل الجنيه الاسترليني تراجعه مقابل اليورو والدولار بسبب مخاوف من عدم استعداد بريطانيا لعدد متزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفي الوقت الذي تواجه فيه أنظمة الرعاية الصحية في إيطاليا وإسبانيا بالفعل ما يفوق طاقتها.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وهما مرتبطان على نحو وثيق بتجارة السلع الأولية العالمية، مقابل الدولار الأمريكي إذ يعزف المتعاملون عن القيام بمخاطرات كبيرة.

ورحب المستثمرون بتمرير حزمة تحفيز أمريكية بقيمة تريليوني دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا، لكن هناك مؤشرات بالفعل على أن بعض الولايات الأمريكية ستحتاج إلى المزيد من الأموال للإمدادات الطبية في ظل معاناة نظام الرعاية الصحية لمواجهة المرض.

وتراجع الدولار 0.46 بالمئة إلى 110.71 ين في آسيا اليوم.

ومقابل الفرنك السويسري، هبط الدولار 0.3 بالمئة إلى 0.9743.وتراجع الاسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.1853 دولار ونزل 0.47 بالمئة إلى 92.05 بنس لليورو.

وتسارعت وتيرة خسائر الاسترليني في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن قالت الحكومة البريطانية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 9529 أمس الأربعاء من 8077 في اليوم السابق.

ومن المتوقع أن ترتفع طلبات إعانة البطالة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم إلى نحو مليون، وهو ما سيزيد عن ذروة سابقة سُجلت خلال الأزمة المالية العالمية.

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