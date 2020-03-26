تماشياً مع أمر منع التجول.. تحديد مواعيد الدفن في مقابر مكة

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أعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة التجهيز، عن مواعيد الدفن في جميع المقابر الموزعة في منطقة مكة المكرمة، من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر تماشياً مع أمر منع التجول بالمنطقة.

​وأوضح مدير إدارة التجهيز عبدالله عقيل أن هذه الإجراءات تأتي نظراً للظروف الراهنة، وتماشياً مع أمر منع التجول وإجراءات وزارة الصحة، الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد, داعياً جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة ممن لديهم حاله وفاة أن يلتزموا بالأوقات المعلنة, سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه.