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ولي العهد يعزي رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان في وفاة وزير الدفاع السوداني

ولي العهد يعزي رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان في وفاة وزير الدفاع السوداني

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ولي العهد يعزي رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان في وفاة وزير الدفاع السوداني

ولي العهد يعزي رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان في وفاة وزير الدفاع السوداني
http://almnatiq.net/?p=846780
المناطق_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان في وفاة معالي الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع ـ رحمه الله ـ.
وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ وفاة معالي الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

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