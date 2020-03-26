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الكويت تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

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الكويت تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

الكويت تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا
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المناطق_متابعات

سجلت وزارة الصحة الكويتية 17 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند إلى أنه بهذه الحالات الجديدة يرتفع عدد المصابين بالفيروس المستجد في الكويت إلى 208 حالةً.

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