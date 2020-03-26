احدث الأخبار

جمعية المودة بمكة تطلق عددا من المبادرات لمواجهة أزمة كورونا
منطقة مكة المكرمة
 مطار الملك فهد : اعفاء المركبات من رسوم المواقف فترك تعليق الرحلات
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة الرياض يوجه بإجراءات وقائية من فيروس كورونا بأجهزة الصراف الآلي
منطقة الرياض
 سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 2.96 %
أبرز المواد
 استقرار سعر الذهب في التعاملات الفورية
أبرز المواد
 وزارة الحرس الوطني: إحالة العسكريين المخالفين لتعليمات تطبيق منع التجول إلى المساءلة التأديبية
أبرز المواد
 “موهبة” تدريب 400 معلم وقيادي في مدارس الشراكات على 16 برنامجا في ” التطوير المهني”
أبرز المواد
 برنامج “يسّر” يطلق خدمة (طلب الدعم للعمل عن بعد)
أبرز المواد
 أسعار النفط تتراجع مع انكماش الطلب
أبرز المواد
 الكويت تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان في وفاة وزير الدفاع السوداني
أبرز المواد
 عدسة ” المناطق” ترصد تعقيم أجهزة الصرف الآلي قبل وبعد استخدام كل شخص في الرياض
أبرز المواد
جمعية المودة بمكة تطلق عددا من المبادرات لمواجهة أزمة كورونا

جمعية المودة بمكة تطلق عددا من المبادرات لمواجهة أزمة كورونا

منطقة مكة المكرمة
مطار الملك فهد : اعفاء المركبات من رسوم المواقف فترك تعليق الرحلات

مطار الملك فهد : اعفاء المركبات من رسوم المواقف فترك تعليق الرحلات

المنطقة الشرقية
أمير منطقة الرياض يوجه بإجراءات وقائية من فيروس كورونا بأجهزة الصراف الآلي

أمير منطقة الرياض يوجه بإجراءات وقائية من فيروس كورونا بأجهزة الصراف الآلي

منطقة الرياض
سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 2.96 %

سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 2.96 %

أبرز المواد

جمعية المودة بمكة تطلق عددا من المبادرات لمواجهة أزمة كورونا

جمعية المودة بمكة تطلق عددا من المبادرات لمواجهة أزمة كورونا
http://almnatiq.net/?p=846829
المناطق - مكة

أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة عددا من المبادرات لمواجهة أزمة كورونا بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ومجلس الجمعيات الأهلية وضمن حملة مجتمع واعي وتستهدف أكثر من 300 ألف أسرة .
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة م.فيصل السمنودي أن المودة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى تقديم الدعم للأسرة في مواجهة الأزمات الطارئة ومنها ما يحدث حاليا في مواجهة أزمة كورونا . وتركز المبادرات على 3 محاور أساسية وهي محور تقديم الدعم النفسي و المحور الثاني بناء القدرة عبر مبادرة أسرة قادرة  والمحور الثالث والأخير محور بناء فرصة عبر مبادرة أسرة ممكنة .
تقديم الدعم النفسي
وبحسب السمنودي فإنه في جانب الدعم النفسي للأسر ونشر الوعي  فالمودة تطمح من خلال حملة تثقيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبناء قدراتهم في الجانب النفسي والاجتماعي والصحي والاقتصادي لمواجهة الأزمة وتعمل المودة على عدة أهداف رئيسية في هذه المبادرة ، تتمثل في المساهمة في زيادة الروابط الاجتماعية بين افراد الاسرة و دعم ومساندة الأسرة نفسيا في تجاوز الازمة و المساهمة في زيادة وعي الاسرة في إدارة المال وقت الأزمة وزيادة الوعي الصحي للأسرة في مواجهة أزمة فايروس كورونا .
وأضاف السمنودي أن الجمعية تقدم خدمات الدعم النفسي للأسر في مواجهة فايروس كورونا وللمصابين ومن هم في الحجر الصحي و كذلك العاملين في القطاع الصحي و للأسرة في مواجهة الضغوط النفسية داخل منازلهم  عبر رقم الاستشارات المباشر 920001421 حيث وسيستفيد من هذه الخدمة  2000 أسرة  بالإضافة لخدمة الاستشارات الالكترونية عبر موقع الجمعية بالرابط https://almawaddah.org.sa/signin
وبين السمنودي أن المخرجات التي تعمل عليها المودة لهذه المبادرة بدأت بإطلاق دليل خطة الأسرة في الوقاية من فايروس كورونا بالإضافة لنشر 100 أنفوجرافيك توعوي للأسرة في الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية و 50 فيديو يحمل رسائل نفسية للأسرة عن كيفية التعامل مع الأزمة بالإضافة لـ 50 موشن جرافيك نصائح لتقوية الروابط الأسرية .
بناء قدرات الاسرة ( أسرة قادرة )
واضاف السمنودي أن المودة وفي محور بناء قدرات الأسرة في مواجهة الأزمة فإن الجمعية تقدم عبر مبادرة أسرة قادرة عدة برامج تدريبية عن طريق التدريب عن بعد من خلال منصة تدريب إلكتروني تتيح للأسر حضور الدورات والبرامج التدريبية والتوعية عبر الأجهزة الذكية من منازلهم بكل يسر وسهولة . وذلك ضمن سعيها في بناء المهارات والمعارف لزيادة قدرة الأسرة في مواجهة الأزمة  حيث تستهدف المودة بناء خطة للأسرة للاستفادة من الوقت وتأهيل الأسر بمهارات لتعامل مع الأزمة لعدد 500 أسرة  وتأهيل الأسر بمهارات إدارة المال وقت الأزمة لعدد 500 أسرة بالإضافة لتمكين الأبناء بمهارات حماية الأسرة لعدد 500 أسرة

بناء الفرصة ( أسرة ممكنة )
وأكد السمنودي أن الجمعية حرصت أيضا على تقديم المساعدة الاغاثية للأسر المتضررة من الأزمة والتي كانت تعتمد على الاعمال اليومية لتوفيق الدخل مثل سائقي سيارات التاكسي في المطارات والبائعين المتجولين و الموظفين في المتضررين من توقف البيع في المحلات والمولات التجارية  والجمعية تقدم المساعدة للجميع دون أي تمييز بين مواطن ومقيم في هذه الأزمة حيث تهدف الجمعية  لتقديم 5000 سلة غذائية للمساهمة في تقليل الاضرار الاقتصادية على هذه الأسر وكذلك تقليل الاضرار النفسية التي من الممكن أن تترتب على انعدام الدخل المادي  وأيضا المساهمة في تقليل المشاكل الاسرية التي من الممكن أن تترتب على تأثر الوضع الاقتصادي للأسرة

وأضاف السمنودي أن تقديم دليل مبادرات مواجه أزمة كورونا يأتي في ظل سعي المودة لتقديم خدماتها للأسر بأفضل الطرق. وحرصاً من الجمعية على تلمس حاجات المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم في مختلف الأزمات وعبر مختلف القنوات حيث تقدم الجمعية خدماتها حاليا للمستفيدين عبر عدة قنوات بدأت بالاستشارات الهاتف والالكترونية وكذلك التدريب الالكتروني عن بعد . كما يعمل مركز اسعاد المستفيدين على تلقي استفسارات الاسر وخدمتهم على مدار 13 ساعة يوميا , بالإضافة للتواصل مع الاسر المستفيدة من خدمات مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة عبر رقم مخصص للإجابة عن كافة الاستفسارات المتعلقة بخدمتهم

روابط ذات صلة

من البلاغ إلى الحجر.. تفاصيل جديدة عن “الباصق داخل مجمع بمكة”: مخبز وتحقيق

من البلاغ إلى الحجر.. تفاصيل جديدة عن “الباصق داخل مجمع بمكة”: مخبز وتحقيق
تماشياً مع أمر منع التجول.. تحديد مواعيد الدفن في مقابر مكة

تماشياً مع أمر منع التجول.. تحديد مواعيد الدفن في مقابر مكة
أمانة العاصمة المقدسة تُصدر إلزامًا جديدًا على مراكز التسوق

أمانة العاصمة المقدسة تُصدر إلزامًا جديدًا على مراكز التسوق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*