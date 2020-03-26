جمعية المودة بمكة تطلق عددا من المبادرات لمواجهة أزمة كورونا

المناطق - مكة

أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة عددا من المبادرات لمواجهة أزمة كورونا بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ومجلس الجمعيات الأهلية وضمن حملة مجتمع واعي وتستهدف أكثر من 300 ألف أسرة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة م.فيصل السمنودي أن المودة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى تقديم الدعم للأسرة في مواجهة الأزمات الطارئة ومنها ما يحدث حاليا في مواجهة أزمة كورونا . وتركز المبادرات على 3 محاور أساسية وهي محور تقديم الدعم النفسي و المحور الثاني بناء القدرة عبر مبادرة أسرة قادرة والمحور الثالث والأخير محور بناء فرصة عبر مبادرة أسرة ممكنة .

تقديم الدعم النفسي

وبحسب السمنودي فإنه في جانب الدعم النفسي للأسر ونشر الوعي فالمودة تطمح من خلال حملة تثقيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبناء قدراتهم في الجانب النفسي والاجتماعي والصحي والاقتصادي لمواجهة الأزمة وتعمل المودة على عدة أهداف رئيسية في هذه المبادرة ، تتمثل في المساهمة في زيادة الروابط الاجتماعية بين افراد الاسرة و دعم ومساندة الأسرة نفسيا في تجاوز الازمة و المساهمة في زيادة وعي الاسرة في إدارة المال وقت الأزمة وزيادة الوعي الصحي للأسرة في مواجهة أزمة فايروس كورونا .

وأضاف السمنودي أن الجمعية تقدم خدمات الدعم النفسي للأسر في مواجهة فايروس كورونا وللمصابين ومن هم في الحجر الصحي و كذلك العاملين في القطاع الصحي و للأسرة في مواجهة الضغوط النفسية داخل منازلهم عبر رقم الاستشارات المباشر 920001421 حيث وسيستفيد من هذه الخدمة 2000 أسرة بالإضافة لخدمة الاستشارات الالكترونية عبر موقع الجمعية بالرابط https://almawaddah.org.sa/ signin

وبين السمنودي أن المخرجات التي تعمل عليها المودة لهذه المبادرة بدأت بإطلاق دليل خطة الأسرة في الوقاية من فايروس كورونا بالإضافة لنشر 100 أنفوجرافيك توعوي للأسرة في الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية و 50 فيديو يحمل رسائل نفسية للأسرة عن كيفية التعامل مع الأزمة بالإضافة لـ 50 موشن جرافيك نصائح لتقوية الروابط الأسرية .

بناء قدرات الاسرة ( أسرة قادرة )

واضاف السمنودي أن المودة وفي محور بناء قدرات الأسرة في مواجهة الأزمة فإن الجمعية تقدم عبر مبادرة أسرة قادرة عدة برامج تدريبية عن طريق التدريب عن بعد من خلال منصة تدريب إلكتروني تتيح للأسر حضور الدورات والبرامج التدريبية والتوعية عبر الأجهزة الذكية من منازلهم بكل يسر وسهولة . وذلك ضمن سعيها في بناء المهارات والمعارف لزيادة قدرة الأسرة في مواجهة الأزمة حيث تستهدف المودة بناء خطة للأسرة للاستفادة من الوقت وتأهيل الأسر بمهارات لتعامل مع الأزمة لعدد 500 أسرة وتأهيل الأسر بمهارات إدارة المال وقت الأزمة لعدد 500 أسرة بالإضافة لتمكين الأبناء بمهارات حماية الأسرة لعدد 500 أسرة

بناء الفرصة ( أسرة ممكنة )

وأكد السمنودي أن الجمعية حرصت أيضا على تقديم المساعدة الاغاثية للأسر المتضررة من الأزمة والتي كانت تعتمد على الاعمال اليومية لتوفيق الدخل مثل سائقي سيارات التاكسي في المطارات والبائعين المتجولين و الموظفين في المتضررين من توقف البيع في المحلات والمولات التجارية والجمعية تقدم المساعدة للجميع دون أي تمييز بين مواطن ومقيم في هذه الأزمة حيث تهدف الجمعية لتقديم 5000 سلة غذائية للمساهمة في تقليل الاضرار الاقتصادية على هذه الأسر وكذلك تقليل الاضرار النفسية التي من الممكن أن تترتب على انعدام الدخل المادي وأيضا المساهمة في تقليل المشاكل الاسرية التي من الممكن أن تترتب على تأثر الوضع الاقتصادي للأسرة

وأضاف السمنودي أن تقديم دليل مبادرات مواجه أزمة كورونا يأتي في ظل سعي المودة لتقديم خدماتها للأسر بأفضل الطرق. وحرصاً من الجمعية على تلمس حاجات المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم في مختلف الأزمات وعبر مختلف القنوات حيث تقدم الجمعية خدماتها حاليا للمستفيدين عبر عدة قنوات بدأت بالاستشارات الهاتف والالكترونية وكذلك التدريب الالكتروني عن بعد . كما يعمل مركز اسعاد المستفيدين على تلقي استفسارات الاسر وخدمتهم على مدار 13 ساعة يوميا , بالإضافة للتواصل مع الاسر المستفيدة من خدمات مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة عبر رقم مخصص للإجابة عن كافة الاستفسارات المتعلقة بخدمتهم