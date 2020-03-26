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208 إصابات بـ«كورونا» في الكويت بعد تسجيل 13 حالة جديدة

208 إصابات بـ«كورونا» في الكويت بعد تسجيل 13 حالة جديدة

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208 إصابات بـ«كورونا» في الكويت بعد تسجيل 13 حالة جديدة

208 إصابات بـ«كورونا» في الكويت بعد تسجيل 13 حالة جديدة
http://almnatiq.net/?p=846832
المناطق - وكالات

سجلت وزارة الصحة الكويتية 13 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة بدولة الكويت حتى الآن إلى 208 حالات.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند في المؤتمر الصحافي اليوم إن الحالات تتوزع على خمس حالات مرتبطة بالسفر (منها حالتان مرتبطتان بالسفر إلى المملكة المتحدة واثنتان مرتبطتان بالسفر إلى مصر وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى فرنسا) وجميع تلك الحالات تعود لمواطنين كويتيين وهناك (حالة واحدة لمواطن كويتي، وهي قيد التقصي الوبائي).
وأضاف أن الحالات السبع المتبقية فهي مخالطة منها (حالتان مخالطتان لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة) و(حالتان مخالطتان لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان إحداهما من الجنسية الكويتية والأخرى من الجنسية الهندية).
وتابع أن هناك (حالة مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهي لمواطن كويتي) و(حالة مخالطة لحالة من الجنسية الفلبينية) و(حالة من الجنسية الصومالية مخالطة لحالة من الجنسية الصومالية وهي قيد التقصي الوبائي).

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