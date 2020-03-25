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أمانة القصيم تنفذ إجراءات مشددة على مساكن العمالة للوقاية من كورونا

أمانة القصيم تنفذ إجراءات مشددة على مساكن العمالة للوقاية من كورونا

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أمانة القصيم تنفذ إجراءات مشددة على مساكن العمالة للوقاية من كورونا

أمانة القصيم تنفذ إجراءات مشددة على مساكن العمالة للوقاية من كورونا
http://almnatiq.net/?p=846836
المناطق - بريدة
 


فرضت أمانة منطقة القصيم إجراءات احترازية مشددة على سكن العمالة التابعة للأمانة وأيضاً مساكن العمالة في كافة بلديات منطقة القصيم  وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فايروس “كورونا”  ، من خلال متابعة الالتزام بقواعد الصحة العامة وتنظيف وتعقيم الأسطح، وتوفير المطهرات وأدوات التطهير في متناول العمال بأماكن العمل والسكن ووسائل النقل.

ويأتي ذلك تعزيزاً للإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها أمانة منطقة القصيم لمواجهة انتشار فايروس “كورونا ” منذ البداية، وتشمل الأجراءات المتخذة في سكن العمالة  فحص العمالة الموجودة داخل السكن باستخدام كاشف قياس درجة الحرارة يوميا، وضع لوحات إرشادية بالسكن للحث على طرق الوقاية من فيروس كورونا، وإلزام جميع العمالة بتعقيم أيديها بشكل مستمر، وتطهير وتعقيم وغسل السكن بصفة يومية، وتطهير ورش محيط السكن بالمبيدات بصورة دورية.

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