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الكرملين: قمة G20 ستركز على الجهود الدولية لمحاربة كورونا وستعقد دون حضور إعلامي

الكرملين: قمة G20 ستركز على الجهود الدولية لمحاربة كورونا وستعقد دون حضور إعلامي

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الكرملين: قمة G20 ستركز على الجهود الدولية لمحاربة كورونا وستعقد دون حضور إعلامي

الكرملين: قمة G20 ستركز على الجهود الدولية لمحاربة كورونا وستعقد دون حضور إعلامي
http://almnatiq.net/?p=846848
المناطق - وكالات

أعلنت الرئاسة الروسية أن ملف الجهود الدولية لمحاربة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” سيتصدر أجندة القمة الافتراضية التي ستعقدها اليوم الخميس مجموعة العشرين الكبرى G20.

وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين حول أجندة القمة التي من المقرر أن تنطلق في الساعة الـ12:00 بتوقيت غرينيتش تقريبا، إلى أنه ليس من المخطط أن يبحث زعماء مجموعة العشرين ملف النفط، لكنهم سيتطرقون على الأرجح إلى العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وذكر بيسكوف أن الحكومة الروسية ستوزع على وسائل الإعلام لقطات تظهر القمة الافتراضية غير المسبوقة التي سيشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن القمة ستعقد دون حضور وسائل الإعلام، بإصرار من قبل الدولة المنظمة للاجتماع المملكة العربية السعودية التي تترأس حاليا مجموعة G20.

ومن المتوقع أن يتبنى زعماء المجموعة في ختام القمة وثيقة تضم خطة عمل مشتركة خاصة بمحاربة الفيروس الذي بدأ تفشيه في العالم من الصين أواخر العام الماضي.

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