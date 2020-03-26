الصحة العالمية : مؤشرات مشجعة لتباطؤ كورونا في أوروبا

المناطق - وكالات

اعتبر مدير الفرع الأوروبي في منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن هناك “مؤشرات مشجعة” لتباطؤ في تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا رغم خطورة الوضع الحالي.

وقال هانس كلوغي خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من كوبنهاغن: “رغم أن الوضع لا يزال مقلقاً جداً، لكننا بدأنا نرى مؤشرات مشجعة”، مضيفاً أن إيطاليا “بدأت تشهد معدل ارتفاع (بالإصابات) أقل بقليل (من السابق) رغم أنه لا يزال مبكراً القول إن الوباء بلغ ذروته في البلاد”.

والأربعاء أكدت منظمة الصحة العالمية أن على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة كوورنا، مضيفة: “هذا هو وقت التضامن العالمي لمواجهة تهديد كورونا”.

كما طالب المدير العام للمنظمة، تيدروس أدانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي حول كوفيد – 19 بالتشديد على الإجراءات الاحترازية مثل منع التجمعات والسفر وأهمية غسل اليدين وتتبع الحالات المخالطة للحالات المصابة ورصدها، مشدداً على أهمية حماية من يعمل في الخط الأول في المستشفيات من كوادر طبية وصحية.