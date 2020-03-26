محمد بن زايد: نتطلع لقمة الـ 20 لمواجهة كورونا جماعياً

المناطق - وكالات

‏أكد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الخميس، أن شعوب العالم تتطلع لقمة الـ 20 للخروج بقرارات تعزز مواجهة خطر كورونا.

وقال في تغريدة نشرها على موقع “تويتر”، “بروح التضامن والتكاتف العالمي، تشارك الإمارات اليوم في القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين G20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. نواجه تحديًا مشتركًا غير مسبوق في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.. وشعوب العالم تتطلع إلى هذه القمة للخروج بمواقف وقرارات تعزز المواجهة الجماعية لهذا الخطر”.

هذا وتنطلق قمة العشرين، اليوم الخميس، بشكل استثنائي في الزمان والطريقة، إذ سيلتقي قادة أقوى عشرين دولة اقتصاديا ومعهم دول أخرى ومنظمات عدة، في مقدمتها منظمة الصحة العالمية، للحديث حول ما يمكن فعله لمواجهة أزمة كورونا العالمية.

وسيرأس الملك سلمان، اجتماع القمة اليوم، بعدما شدد، مساء الأربعاء، على أن العالم يعيش وقتا حرجا في مواجهته لجائحة كورونا التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي.

كما أمل خادم الحرمين الشريفين أن يخرج الاجتماع بمبادرات تحقق آمال شعوب العالم، وتعزز دور حكومات الدول الأعضاء، وتوحد جهودهم لمواجهة الوباء.

وأتى حديث الملك سلمان معبرا عن تطلعات المجموعة التي أخذت على عاتقها معالجة أزمات عالمية سابقة، بالتعاون مع المنظمات الدولية.