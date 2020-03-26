صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه بالإشارة للفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص مخالف لأمر منع التجول، يصور مركبة أمنية، ويتهكم على رجال الأمن ويسخر من جهودهم في تطبيق الأوامر، وفق إجراءات مكافحة فيروس كورونا، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضل الله -، عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.
شرطة جازان: القبض على شخص خالف أمر منع التجول وصور مركبة أمنية وتهكم على رجال الأمن
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