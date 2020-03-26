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الصين تؤكد عدم تسجيل إصابات “محلية” بكورونا ليومين متتاليين

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الصين تؤكد عدم تسجيل إصابات “محلية” بكورونا ليومين متتاليين

الصين تؤكد عدم تسجيل إصابات “محلية” بكورونا ليومين متتاليين
http://almnatiq.net/?p=846862
المناطق - وكالات

أفادت السلطات الصحية الصينية، اليوم الخميس، بعدم تسجيل أي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد خلال اليومين الأخيرين.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنه تم تسجيل 67 إصابة بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وأن جميع تلك الحالات كانت لأشخاص قدموا من الخارج.

وتمكنت الصين من التحكم بانتشار الفيروس إلى درجة كبيرة، وبدأت إدارات المدن بتخفيف حالة الطوارئ.

وفي نفس السياق، بدأت الحياة في مدينة ووهان التي تعتبر بؤرة انتشار الوباء، تعود إلى طبيعتها، بعد أن أعلنت السلطات المحلية عدم تسجيل أي إصابة محلية جديدة فيها.

يذكر أن الصین سجلت خلال الساعات الـ24 الأخيرة 6 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و277.

وحتى صباح الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 471 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد على 21 ألفا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفا.

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