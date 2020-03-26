العالم يتطلع لقرارات قمة العشرين الاستثنائية برئاسة خادم الحرمين الشريفين

المناطق - يوسف المطيري

يعقد قادة دول مجموعة العشرين اليوم الخميس قمة أزمة طارئة افتراضية عبر الانترنت في محاولة لدرء مخاطر وقوع ركود في الاقتصاد العالمي على خلفية فيروس كورونا المستجد، بعد انتقادات وجهت لهم بالبطء في التعامل مع الازمة.

ويترقب العالم بأسره أن تخرج القمة الافتراضية التي ترأسها المملكة بمجموعة من المقترحات والحلول والتوصيات التي من الممكن أن تساهم التصدي لهذا الفيروس القاتل.

وقبل بدء القمة الافتراضية كتب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في حسابه على تويتر “في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية”.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين أن الهدف هو “الخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء”.

وتتركز المحادثات التي من المتوقع أن تبدأ عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة على كيفية حماية أهم اقتصاد العالم من تبعات الإجراءات المتخذة لمنع انتشار الفيروس، بينما يلوح في الأفق شبح ركود اقتصادي.

وتشهد القمة مشاركة العديد من رؤساء وزعماء الدول الكبرى من بينهم الرئيس الأمريكي، والروسي والصيني وذلك لتنسيق الاستجابة الدولية لجائحة فيروس كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

إلى ذلك قالت مصادر رئاسية فرنسية إن الاجتماع الافتراضي سيركز على “التنسيق على المستوى الصحي” وكذلك إرسال “إشارة قوية” إلى الأسواق المالية بشأن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.