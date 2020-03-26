جهود متواصلة لرجال الأمن بأملج لتنفيذ قرار منع التجوال .. وموطنون ملتزمين بالتعليمات

تبوك - فايز السميري

لا زالت تشهد شوارع وطرق محافظة أملج خلوًا تامًا من المركبات وأي حركة مشاة ، تطبيقًا والتزامًا بقرار منع التجول في يومه الثالث.

وانتشرت الجهات الأمنية في جميع الطرق الرئيسة لمحافظة أملج وتمركزت في عددٍ من النقاط لرصد أي مخالفات لقرار المنع، والذي أكد حرص وتعاون أهالي أملج للتوجيهات الصادرة في قرار المنع.

من جهة أخرى أشاد مواطنون بالدور الذي يبذله رجال الأمن العام والقطاعات العسكرية في محافظة أملج بالإضافة إلى تمركزهم في الميدان ورعايتهم لمصالح المواطنين خلال تطبيق الحظر.

وأكدوا أن رجال الأمن متواجدين بشكل دائم ومستمر في الشوارع للحفاظ على الأمن والأمان والسلم المجتمعي.

وعبروا عن ارتياحهم لمشاهدتهم دوريات الأمن في أرجاء المحافظة وذلك لضبط جميع المخالفات وتعزيز وتطبيق عملية منع التجوال من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا.

هذا وقد نشر حساب وزارة الداخلية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطعاً توعوياً يوضح أن ما ينقل من رسائل بالواتساب وكذلك في تويتر عن “كورونا” لا يمكن أن يكون صحيحاً طالما لم يستند على مصدر رسمي كوكالة الأنباء السعودية أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة، وعلى المواطنين والمقيمين تحري الدقة فيما ينشر أو ينقل.

يُذكر أنه منذ بداية الأزمة الحالية الخاصة بفيروس كورونا ووزارة الصحة تعقد مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح كل مستجدات هذا الفيروس والتعليمات حول الوقاية منه، كما أن حساب وزارة الداخلية ينقل التعليمات والقرارات وجهود رجال الأمن في الميدان.